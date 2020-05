O regresso protegido do Barcelona: os cuidados de Messi e companhia

O plantel do Barcelona voltou esta quarta-feira à Cidade Desportiva Juan Gamper para realizar testes de despiste à Covid-19 antes de retomar os treinos no relvado e o clube catalão partilhou imagens que mostram todo o cuidado que os jogadores tiveram de tomar. De máscara e com luvas, Messi, Griezmann e Frenkie de Jong aparentam tranquilidade e boa disposição, enquanto Sergi Roberto surge deitado numa marquesa enquanto está a ser testado. [Imagens: Twitter FC Barcelona]