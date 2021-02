O FC Porto somou ontem o quarto empate consecutivo - terceiro para o campeonato - no dérbi da Invicta frente ao Boavista ( 2-2 ) e após o apito final Sérgio Oliveira, que marcou de penálti e falhou outro pontapé da marca dos onze metros que poderia dar o 3-2, era o rosto da desilusão portista. O médio não segurou as lágrimas em pleno relvado do Estádio do Dragão e foi confortado por Sérgio Conceição e outros elementos da equipa técnica. [Imagens: José Gageiro]

O rosto da desilusão portista: Sérgio Oliveira em lágrimas no final do jogo com o Boavista