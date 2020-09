O outono chegou mas Kelly Baron continua a aquecer os fãs que a seguem nas redes sociais. A apresentadora brasileira, que participou no ‘Big Brother VIP’, está a passar uns dias em Sesimbra e deixou-se fotografar em biquíni. A sua boa forma física, fruto dos treinos diários, não passou despercebida. "Treinar é o meu primeiro compromisso do dia. Começar o dia a superar desafios promove um aumento da autoestima, que vai favorecer em muitas situações do dia a dia!", disse. Um 'segredo' que todos deviam seguir [Fotos Instagram Kelly Baron]