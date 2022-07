«O sonho da Champions durou pouco»: turcos reagem à eliminação do Fenerbahçe de Jesus

A derrota do Fenerbahçe de Jorge Jesus aos pés dos ucranianos do Dínamo Kiev, na segunda pré-eliminatória da Liga dos Campeões, tomou conta das manchetes de alguns dos principais meios de comunicação da Turquia. Assim reagiram publicações como 'Fanatik', 'FotoMaç', 'TRT Spor', 'Posta', 'Türkiye Gazetesi', entre outros. Jorge Jesus foi também notícia no Brasil. 'GloboEsporte' e 'ColunaDoFla', afeto à atualidade do Flamengo, não deixaram passar em branco a atuação dos jogadores brasileiros que são comandados pelo ex-treinador do Mengão.