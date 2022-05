O sucesso de Courtois no Real teve um preço: arrancaram a placa do guarda-redes no Passeio das Lendas do At. Madrid

Thibaut Courtois brilhou intensamente pelo Real Madrid na final da Champions mas houve adeptos do Atlético Madrid que não gostaram. O jogador que passou três temporadas com a camisola colchonera ganhou uma placa no Passeio das Lendas do Wanda Metropolitano que acabou agora... arrancada. Segundo avança o jornalista Pepo Miguélez, o presidente Enrique Cerezo terá dado a entender, perante a insistência das perguntas em relação a Courtois, que ela poderia ser vandalizada por quem quisesse. "Pega na pá e picareta e vai tirá-la", terá dito. Desde essa afirmação, a placa tardou pouco a sair do local.