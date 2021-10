O top-10 de plantéis mais valiosos nas melhores ligas europeias... com algumas surpresas

O Observatório do Futebol atualizou, no início deste mês, o top-10 dos plantéis mais valiosos das maiores ligas europeias, num 'ranking' que tem em conta fatores como a idade dos jogadores e o potencial dos mesmos. Surpresa para a posição do PSG, que mesmo com Neymar, Messi e Mbappé... está longe do pódio. (Imagens: Reuters, EPA, José Reis/Movephoto)