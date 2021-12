Há um português no top-10 dos jogadores com maior valor de mercado

Tal como o futebol, também o valor de mercado dos jogadores vai mudando com o passar das épocas. Na lista deste ano divulgada pela 'KPMG Football Benchmark' há um português no top-10 dos futebolistas com maior valor de mercado. Da lista divulgada no ano passado, apenas seis jogadores continuam entre os 10 primeiros. Raheem Sterling (21.º lugar este ano), Neymar (15.º), Sadio Mané (30.º) e Kevin de Bruyne (12.º) saíram da lista em 2021.