O treino da Seleção Nacional no palco onde vai iniciar a defesa do título europeu de futsal

A Seleção Nacional de futsal viajou ontem para a Holanda e esta segunda-feira realizou os dois primeiros treinos no país anfitrião do Euro'2022. A segunda sessão decorreu no Ziggo Dome, em Amesterdão, palco onde Portugal vai iniciar a defesa do título europeu conquistado em 2018, quando na quarta-feira defrontar a Sérvia, naquele que será também o jogo de abertura da competição, referente à 1ª jornada do Grupo A e marcado para as 17h30 (hora portuguesa). [Imagens: André Sanano/FPF]