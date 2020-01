De férias em Tulum, Rita Pereira mostra como têm sido os seus dias de sonho. "Aquela fotozita no sunset, com aquela luzita que nos deixa com um dourado bacano e deitadita claro, para fingirmos que temos uma barriguita lisaaa (só que não!!!). Tá tudo. Beijitos", escreveu a atriz a propósito da imagem que abre esta galeria.