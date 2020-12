O último treino do Vilafranquense antes de defrontar o Benfica

João Tralhão, técnico do Vilafranquense, orientou este sábado o último treino dos ribatejanos antes do embate inédito diante do Benfica, a contar para a quarta eliminatória da Taça de Portugal. A formação de Vila Franca de Xira exercitou-se no Estádio Municipal de Rio Maior, casa emprestada para a equipa unionista desde que ascendeu à 2ª Liga. [Fotos: Vítor Neno]