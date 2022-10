Obras no estádio do Caldas seguem a todo o gás: veja as imagens

O Caldas-Benfica, da 3.ª eliminatória da Taça de Portugal, está agendado para sábado (20H45), mas ainda não há certezas do jogo se realizar no Campo da Mata uma vez que a PSP entende que os acessos ao recinto não oferecem condições de segurança. Esta quarta-feira, as obras seguiam a todo o gás entre mudança de relvado e arranjo dos muros, e até o presidente do clube, Jorge Reis, apanhou pedras... Para o final da tarde está agendada nova vistoria da PSP