Obras no palco onde o Palmeiras de Abel Ferreira vai tentar renovar o título da Libertadores

O Palmeiras, treinado por Abel Ferreira, disputa a 27 de novembro a segunda final consecutiva da Taça Libertadores e tentará renovar o título conquistado no ano passado, diante do Santos, frente a outra equipa brasileira, o Flamengo, que ergueu o troféu em 2019 com Jorge Jesus. O Estádio Centenário, em Montevideu (Uruguai), foi escolhido para receber o encontro decisivo da 'Champions sul-americana' e já está a ser preparado para o desafio, nomeadamente com a colocação de um novo relvado, como comprovam as imagens partilhadas esta segunda-feira pela Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol).