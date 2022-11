«Obrigado, Seb»: a especial homenagem de Alonso para a última corrida de Vettel na F1

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Sebastian Vettel cumpre já este domingo a última corrida da carreira na Fórmula 1. Em jeito de homenagem ao tetracampeão mundial, Fernando Alonso vai entrar em pista com um capacete com as cores da bandeira alemã, o número de Vettel e ainda uma curta mensagem: "Obrigado, Seb", como é possível visualizar nas seguintes imagens. [Fotografias: Fernando Alonso/Instagram]