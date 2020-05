«Ofereceram-me 200 mil dólares por mês para ser prostituta de luxo»: atleta russa revela assédio

Darya Klishina revela que recebeu mensagens há uns meses com convites através do Instagram para ser prostituta de luxo. A atleta russa revelou inclusivamente os valores: "Era uma soma grande, muito grande. 200.000 dólares por mês". O convite foi recusado de imediato mas o autor do assédio fez pressão: "Não recuses de imediato, nem sequer sabes as condições".