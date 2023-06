'Oh Meu Deus': à descoberta dos encantos (e da exigência) da Serra da Estrela

Decorreu este fim de semana em Seia mais uma edição do Oh Meu Deus Ultra Trail Serra da Estrela, um evento que uma vez mais levou ao ponto mais alto de Portugal Continental os entusiastas do trail e da longa distância. Com mais de 600 atletas inscritos, a 12.ª edição da prova foi provavelmente aquela que melhores resultados trouxe, já que consagrou um total de 19 Viriatos - atletas que cumpriram os 200 quilómetros, no OMD200, num tempo máximo de 44 horas.



António Martins foi o mais forte, fechando os 200 quilómetros, por entre o belíssimo mais exigente percurso da Serra da Estrela, em 32:52:27 horas, com vantagem de quase três horas para José Costa (35:50:01) e mais de cinco para Miguel de Oliveira (38:14:26). Outro grande destaque da edição deste ano foi também o facto de, pela segunda vez na história da prova, uma mulher ter conseguido concluir os 200 quilómetros: Ana Margarida Saborano, com 43:13:03 horas.



Nas outras distâncias, Vítor Rodrigues mostrou toda a sua superioridade nos 160 quilómetros, com uma vitória em 23:10:43. Bruno Pereira ficou em segundo, com 23:32:59, ao passo que o terceiro foi José Costa (24:38:17), atleta que depois seguiria até aos 200 quilómetros - para ser segundo colocado final. Quanto às senhoras, venceu Cristiana Ferreira (27:03:11), à frente de Ana Margarida Saborano (29:57:16) - atleta que também completaria os 200 quilómetros - e de Luz Paulo (30:33:52).



Nos 100 quilómetros, venceu Samir Tazi (13:26:45), com dois minutos de avanço para André Tiago Ribeiro (13:29:09) e oito para Marcelo Araújo (13:34:52). Nas mulheres, Catarina Silva ganhou em 19:41:18, superiorizando-se a Maria Rodrigues (19:59:45) e Sara Nogueira (21:30:14). A fechar, nos 50 quilómetros ganharam Eduardo Camões (6:57:07) e Rebeca Branco (8:46:45), ao passo que nos 20 quilómetros ganharam Ricardo Crespo (2:13:12) e Joana Gonçalves (2:47:02).