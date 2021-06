'Oh Meu Deus': aventura na Serra da Estrela voltou a ser de cortar a respiração

'Oh Meu Deus'. O nome da prova, insólito e curioso, como algo surpreendente, pode ser entendido de duas formas: tanto pela dureza da prova, que nos deixará completamente de rastos - especialmente para quem se aventura nos 160 quilómetros - mas também pela beleza de toda a zona envolvente, já que como pano de fundo os mais de 600 atletas tiveram oportunidade de descobrir (ou redescobrir) os encantos do serra onde consta o ponto mais alto de Portugal Continental.



O evento, que já é uma tradição no calendário nacional - esta foi a 10.ª edição - voltou a ser de animação, mesmo neste momento de pandemia, mas contas feitas tudo correu às mil maravilhas. No plano competitivo, porque é para isso que muitos atletas se apresentaram à partida, na distância mais longa acabaram 37 participantes, sendo que 36 deles eram homens. A única aventureira foi Margarida Alcaide, que concluiu o desafio em 35:27.41 horas. Nos homens o triunfo foi para Luís Oliveira (24:47.02).



Quanto às restantes distâncias, Bruno Figueiredo (13:15.58) e Cristiana Ferreira (15:15.34) triunfaram nos 100 quilómetros, sendo que o destaque vai mesmo para a prova feita pela primeira mulher, já que na classificação geral conseguiu ser a sétima colocada. No total, refira-se, acabaram 73 atletas, cinco deles femininos. Nos 50k venceram Daniel Soares (4:50.24) e Vera Rocha (6:23.44), ao passo que nos 20k ganharam Ricardo Crespo (2:18.49) e Beatriz Alves (2:39.13).



(Fotos: Matias Novo)