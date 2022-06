'Oh Meu Deus' mostrou o melhor (e o mais difícil) da Serra da Estrela

Sob um sol abrasador, mais de 300 aventureiros desafiaram-se em mais uma edição do 'OH MEU DEUS - Ultra Trail Serra Da Estrela', um evento que contou no programa com quatro distâncias cronometradas.



A principal, as 100 milhas (160 quilómetros) contaram à partida com 81 atletas, mas apenas 28 conseguiram cruzar a meta. Efeitos do calor intenso, mas também da dificuldade de todo o percurso. Ainda assim, mesmo nestas condições extremas, houve ainda quem fosse capaz de ir para lá dos 160 quilómetros e atingir o estatuto de Viriato. Este ano foram cinco a consegui-lo: Sérgio Freitas, Ondrej Jerhot, Miguel de Oliveira, Pedro Marques e Amaro Teixeira.



No que a vencedores diz respeito, Paulo Durão triunfou nos 160 quilómetros, com 40:42 horas, com 1:33 horas de avanço para João Ferreira e 2:37 para António Martins. Cristiana Ferreira venceu nas senhoras, com 47:50 horas, sendo uma de duas mulheres a terminar - a outra foi Sílvia Oliveira (57:23). Quanto às outras provas, André Tiago Ribeiro e Rita Teixeira venceram nos 100 quilómetros; Carlos Paulino e Natércia Martins Silvestre nos 50 quilómetros; Ricardo Crespo e Diana Elias nos 20 quilómetros.



(fotos: Matias Novo)