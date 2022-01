Oito portugueses numa lista de mais valiosos com um novo líder

Novo ano, vida nova... e um novo líder na tabela de jogadores mais valiosos do Mundo para o Observatório do Futebol (CIES). Segundo lista esta quarta-feira divulgada, feita com base num algoritmo próprio, o CIES coloca Vinícius Jr. no topo dos jogadores com maior valor de mercado, num top-100 no qual não entram nem Messi, Cristiano Ronaldo ou Robert Lewandowski. Mesmo assim, nota para a presença de oito portugueses nos 100 mais valiosos, incluíndo um que ocupa o primeiro posto na sua posição.