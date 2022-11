Oliveirense e Feirense homenageiam filho de Jonata Bastos que morreu na semana passada

Os jogadores da Oliveirense e do Feirense, que se defrontam este sábado em Oliveira de Azeméis, na Allianz Cup, entraram em campo com com balões brancos, como forma de homenagear o filho de Jonata Bastos, que morreu, com apenas dois anos, na semana passada. A equipa da casa entrou vestida de branco e com o nome 'Benício' nas camisolas. (Fotos Oliveirense/Instagram)