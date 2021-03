Onde entra Dário Essugo nos mais jovens de sempre a atuar nos principais campeonatos europeus?

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Ao ser lançado no sábado diante do V. Guimarães, com apenas 16 anos e 6 dias, Dário Essugo tornou-se no mais jovem de sempre a atuar pelo Sporting e também na Liga NOS, mas a verdade é que o jovem dos leões entrou também para o top dos jogadores mais jovens de sempre a atuar nos dez principais campeonatos da Europa.



Record analisou os dados dos campeonatos da última década e 'colocou' o jovem leão numa posição bastante respeitável. Ainda assim, bem longe do recordista Luka Romero... Veja quem fica atrás (há nomes como Martin Odegaard que nem entram na lista...) e quem supera o jovem leão.



Note-se que as fotos apresentadas nem sempre são dos momentos das estreias dos jogadores em causa.