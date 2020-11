Depois dos dois eventos realizados na zona do Douro - primeiro com o Douro FKT 100 e depois com a 'Special Stage Exhibition' -, a One Hundred deu mais um passo rumo à sua internacionalização e esta semana deixou a primeira 'semente' no Brasil, com a realização experimental da etapa do Rio de Janeiro, o RIO FKT "Caminho do Imperador".



Presentes à partida estiveram João Andrade, o CEO da One Hundred, e ainda a ultramaratonista brasileira Ana Luzia, que fixaram os tempos a bater em 19:24 e 22:30 horas. Estes registos, os primeiros a serem fixados nesta etapa de 100 milhas entre Barra Mansa e a Catedral de Petrópolis, serão agora colocados à prova nos próximos sábados até 12 de dezembro por um total de 20 ultramaratonistas, 16 homens e 4 mulheres.



(Fotos: Matias Novo)