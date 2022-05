One Hundred cruzou o Atlântico para o arranque das World Series no 'Caminho do Ouro'

A zona de Paraty, no Rio de Janeiro, recebeu na semana passada a primeira etapa do One Hundred World Series, um novo campeonato de trail que contará com provas em cinco países e três continentes e que tenciona dar uma cara totalmente distinta ao mundo da modalidade.



Em Paraty, a 24 de abril, na intitulada One Hundred® Rio Caminho do Ouro, os grandes vencedores da prova principal - 100 milhas (160 km) - foram Daniel Meyer (21:33.18 horas) e Cida Cunha (28:38.40 horas), ao passo que nos 100 quilómetros os triunfos foram para Jeferson Dias (14:49.28 horas) e Patricia Honda Gerage (18:13.55 horas). Ambas as distâncias, refira-se, fazem parte da fase global de qualificação do campeonato mundial, que agora virá para a Europa, para a disputa da segunda etapa entre 30 de junho e 3 de julho, no Douro Paiva, em Cinfães, e posteriormente a terceira, a Ultra Mountain Trail Black Mountains, em Crickhowel. A decisão final está marcada para Gran Sasso, em Abruzzo, Itália, de 20 a 23 de outubro.



Além das duas distâncias principais, este evento contou ainda com outras provas: 55 km, 21 km e 10 km, além de uma apenas para crianças.



(Fotos: Matias Novo)