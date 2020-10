Os 10 mais: a elite das pistas

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

A primeira edição do Campeonato do Mundo da categoria rainha do automobilismo realizou-se há 70 anos e não faltam nomes incontornáveis. O italiano Giuseppe Farina foi o primeiro campeão mundial de Fórmula 1, em 1950. Desde então passaram 70 anos e foram centenas os pilotos que fizeram a história da categoria rainha do desporto automóvel, incluindo alguns portugueses. Mas há aqueles que deixaram a sua marca de forma indelével, pelo sucesso que tiveram dentro das pistas e fora delas. E é desses que destacamos os mais relevantes. Mesmo sem esquecer nomes incontornáveis como Fangio, Schumacher ou Senna