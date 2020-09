Os 10 mais estreantes da Liga: o baile dos debutantes

Às escolhas inevitáveis, como Adil Rami, atual campeão mundial, ou Darwin Núñez, aquisição mais cara da história de um clube nacional, junta-se um conjunto de jogadores ainda pouco conhecidos, que poderá competir pelo estatuto de revelação da competição. Isto porque a temporada em que seria mais expectável um quadro de contenção não está a ter repercussão entre a maioria dos 18 contendores da divisão maior. E há cada vez maior tendência para contratar jovens talentos internacionais, que procuram encontrar em Portugal um espaço para evoluírem e explodirem, segue-se a aposta em trintões, muitos deles com currículos extraordinariamente abonados, que não sentirão arduidades para se imporem no campeonato com pouco tempo útil de jogo e disputado a um ritmo baixo.

Darwin é uma referência ofensiva de grande mobilidade e robustez, combina potência com qualidade a criar desequilíbrios, o que o leva a visar a baliza rival na sequência de ações em que parte de posições exteriores. Incisivo a atacar a profundidade, manifesta oportunismo, agressividade e antecipação em definições na área com o pé direito, expressando perspicácia a perscrutar o lado cego dos defesas rivais.