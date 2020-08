Os 10 Mais: Jogadores que viraram treinadores

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Nem todos seguem essa estrada, mas ser treinador é uma saída seguida por muitos jogadores quando acabam a carreira. O campeonato português recebe mais um passageiro: Tiago Mendes. Depois de uma carreira de futebolista ao mais alto nível, agora abraça o banco do V. Guimarães. Para já, fica com uma cláusula de rescisão de 20 milhões de euros, um valor mais alto do que qualquer uma das transferências de Tiago Mendes enquanto o jogador: a mais valiosa foi de 15 milhões de euros do Benfica para o Chelsea, em 2004. O internacional português representou ainda Lyon, Juventus e Atlético Madrid, o que significa que foi campeão inglês, francês e espanhol, além de duas Supertaças Europeias e uma Liga Europa. Agora, Tiago Mendes começa a carreira de treinador no V. Guimarães.