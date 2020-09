Os 100 melhores do FIFA 21: quatro portugueses na elite e uma ausência inesperada

A EA Sports anunciou esta quinta-feira os 100 melhores jogadores do FIFA 21, numa tabela que sem grande surpresa é encabeçada pelo duo do costume: Cristiano Ronaldo e Leo Messi. Mas a verdade é que há algumas surpresas a destacar, nomeadamente o facto de estarem presentes quatro jogadores portugueses e haver uma ausência de certa forma inesperada. Tudo para conhecer nas imagens acima, que vão do 100.º ao 1.º colocado.