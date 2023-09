E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





Vários jogadores terminam contrato com os respetivos clubes na presente temporada e a 'Marca' juntou os 15 com maior valor de mercado nessa condição. Há um jogador do Benfica neste top-15 elaborado pelo jornal espanhol. [Créditos: Pedro Ferreira, Reuters e Lusa/EPA]