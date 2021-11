Os 18 anos do Estádio do Dragão: das obras ao estreante Messi, dos títulos conquistados a Jesus de joelhos

O Estádio do Dragão celebra esta terça-feira o seu 18.º aniversário . São 6.575 dias de vida, mais de 939 semanas e de 216 meses de uma história com muitos jogos e golos. Já lá vão 18 anos, coloridos com 26 títulos celebrados, que fazem do sucessor das Antas o 4º estádio do mundo com mais troféus festejados neste período. Ao recuar até ao dia 16 de novembro de 2003, vamos até uma noite desde logo muito especial. Pela inauguração em si, obviamente, mas também porque o Barcelona estreou nesse mesmo dia um jovem argentino de 16 anos, de seu nome Lionel Messi. O resto é a história que sabemos. Veja aqui algumas das imagens que contam a história destes anos [Fotos Luís Vieira, José Gageiro, José Reis e Manuel Araújo]