Os 26 nomes que vão soar hoje em Alvalade: o plantel e os números das camisolas dos jogadores do Sporting

Está confirmado que Viktor Gyökeres será o único reforço a ser apresentado hoje, antes do jogo com o Villarreal, na 11ª edição do Troféu Cinco Violinos, num plantel de 26 jogadores que ainda irá sofrer algumas alterações até ao fecho do mercado. Veja os nomes que vão soar a partir das 19 horas em Alvalade e os números das camisolas que vão mostrar.