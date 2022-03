Os 30 mais bem pagos das principais ligas: Gareth Bale surpreende com presença... no pódio

Ao longo dos últimos dias a imprensa internacional foi partilhando listas separadas com os 10 mais bem pagos das principais ligas e agora chega-nos a tabela definitiva, com os 30 jogadores com os salários mais entre todas elas. E numa lista com surpresas, o dado mais incrível é protagonizado por Gareth Bale, que surge no pódio... praticamente sem jogar!