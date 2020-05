Os 32 jogadores nas contas do Sporting: Rúben Amorim vai encurtar a manta

Em plena pré-época, mesmo fora de tempo, Rúben Amorim está a trabalhar com 32 jogadores. O número é demasiado elevado e quase permite ao treinador fazer três equipas diferentes, mas o planeamento da reta final da Liga a isso obriga. Por um lado, a equipa técnica precisa de ter alternativas para fazer face à sucessão de jogos; por outro, a estrutura de futebol, Amorim incluído naturalmente, quis antecipar decisões que considera de importância estratégica, com vista a preparar a próxima época. Foi por isso que saíram Jesé e Bolasie, devolvidos a PSG e Everton, mas foi principalmente por isso que foram promovidos, a título definitivo, seis jogadores da formação, já de olhos postos na nova temporada. Quando o plano for colocado em marcha, o treinador terá de fazer escolhas e encurtar a manta.