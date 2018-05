Os centrais 'made in Olival' para dar cartas no FC Porto 2018/19

As saídas iminentes de Diego Reyes e Iván Marcano do FC Porto abrem as portas aos defesas centrais provenientes do Olival. Para além de Yordan Osorio que foi emprestado em janeiro pelo Tondela com cláusula de compra obrigatória por parte dos dragões, a lista de candidatos aos lugares inclue ainda as promessas Diogo Queirós, Diogo Leite, Chidozie e Jorge Fernandes, todos provenientes das camadas jovens dos azuis e brancos.