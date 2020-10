Os efeitos da Covid-19: jogou-se de máscara no campeonato espanhol de andebol

O encontro este sábado disputado entre Abanca Ademar e Liberbank Sinfin de Santander, do principal campeonato de andebol de Espanha, ficou marcado por um momento histórico no que ao desporto de alta competição diz respeito, já que os jogadores de ambas as equipas tiveram de atuar durante toda a partida com máscara. Uma medida até agora nunca vista no desporto profissional, mas que foi tomada para seguir as regras importas pelas autoridades da região de León. O encontro, refira-se, foi ganho pela equipa da casa por 31-23, que desta forma continua colada ao Barcelona no segundo posto.