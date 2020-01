O FC Porto venceu o Sporting em Alvalade por 2-1 , num encontro da 15.ª jornada da Liga NOS. Uma partida em que Soares acabou por ser figura ao marcar o golo do triunfo. No final, Sérgio Conceição foi até junto dos adeptos visitantes e fez uma vénia e apontou para o símbolo do clube. Nota para o bombeiro que entrou em campo quando Vietto rematou ao poste e ainda para o final quente envolvendo Jesé e Sérgio Oliveira . [Fotos: Paulo Calado, Vítor Chi e Lusa]