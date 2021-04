Dois meses separam estas fotos: a incrível transformação de campeã olímpica que está a dar que falar

Atual bicampeã olímpica (no salto em comprimento e nos 4x100), a norte-americana Tianna T. Bartoletta assumiu destaque nas redes sociais por conta da incrível transformação física que mostrou. Agora, após um regime de dedicação extrema ao cabo de dois meses, a atleta de 35 anos diz ter perdido quase 5 quilos e 'encontrou' um corpo digno de culturista. Tudo isto sem mudar em nada o seu treino. A mudança foi apenas na alimentação.



"Consistência e disciplina. Seis refeições e 4 a 5 litros de água por dia. Digo não muitas vezes. Nada de álcool, açúcar ou sal. O meu treino não mudou nada. 'Descobrimos' este corpo. É como criar uma escultura a partir de um bloco de mármore. 10 libras (4,5 quilos) e 2 meses de diferença entre as duas fotos", escreveu a atleta norte-americana, que se prepara neste momento para os sempre exigentes trails de qualificação olímpica do seu país.