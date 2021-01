Os jogadores com mais seguidores no Instagram: Cristiano Ronaldo sem 'rival' à altura

2-5-0 milhões de pessoas seguem Cristiano Ronaldo no Instagram. O avançado português da Juventus chegou esta segunda-feira à marca redonda (e sem igual) naquela rede social, números que nenhuma outra pessoa conseguiu alcançar. No futebol, só outros dois jogadores passam a centena. Veja aqui os dez jogadores com mais 'followers' no Instagram. [Imagens: Action Images]