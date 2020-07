Goleadores há muitos, mas poucos chegam perto dos registos de Cristiano Ronaldo ou Leo Messi. Grandes dominadores dos prémios individuais desde 2008 - ano em que CR7 ganhou a sua primeira Bola de Ouro -, o português e o argentino estão numa classe à parte no rácio entre golos/jogos, conforme se pode ver na lista acima, elaborada pelo Transfermarkt. Ainda assim, de notar que o terceiro elemento do pódio nem fica assim tão longe dos dois extraterrestres...

Jogadores com melhor média de golos neste século: suspeitos do costume no topo e um outro português na lista