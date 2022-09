Os jogadores com melhor qualidade de passe no FIFA 23: três portugueses em lista de luxo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante





As revelações sobre o novo FIFA 23 chegam todos os dias e hoje chegou o momento de revelar-lhe quais os jogadores com mais qualidade de passe na versão mais recente do videojogo de futebol mais famoso da EA Sports. Três internacionais portugueses marcam presença nesta lista de luxo. Conseguirá adivinhar os seus nomes antes de ver quem são?