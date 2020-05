São jogadores de futebol, mas bem que seriam capazes de integrar o próximo 'Velocidade Furiosa', famoso filme de ação que envolve carros com potências muito acima do regular. Esta lista elaborada pelo 'Transfermarkt' reúne os 25 jogadores mais rápidos do FIFA 20. Cristiano Ronaldo, Lionel Messi e Neymar... não integram a lista. [Imagens: Reuters, Action Images, EPA, Luis Manuel Neves e Peter Spark / Movephoto]