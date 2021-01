Os mais bem pagos da NBA: LeBron James arrasa concorrência com patrocínios milionários

Apesar da pandemia de Covid-19 ter afetado bastante as finanças das equipas por conta da ausência de público, a verdade é que as super estrelas da NBA continuarão a ganhar fortunas. E nem mesmo os cortes salariais que afetaram todos os craques se fazem sentir no montante final que irão receber até final do ano. Especialmente graças aos acordos de patrocínio, que tornam LeBron James, o quinto jogador com salário mais elevado da Liga, no jogador que mais irá ganhar em 2021. Eis as contas da revista 'Forbes'...