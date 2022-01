Os mais bem pagos de cada clube na Premier League: há dois portugueses no topo

Com a chegada de Kieran Trippier ao Newcastle, os magpies 'ganham' um novo líder na tabela dos mais bem pagos no clube e também 'atualizam' a lista dos jogadores com maiores vencimentos de cada emblema da Premier League. À boleia dos dados do 'Mirror', aqui estão os que mais auferem em cada um dos 20 clubes do campeonato, com dois portugueses no topo.