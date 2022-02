Os mais valiosos do Mundo: dois portugueses no top-10 e Darwin dispara

A KPMG lançou esta quarta-feira a lista atualizada dos jogadores mais valiosos do Mundo, numa tabela na qual há muitos dados a destacar no que ao futebol nacional diz respeito. Há dois jogadores portugueses no top-10 e Darwin Nuñez é o quarto jogador que mais valorizou desde dezembro do ano passado, ao passar dos 27,7 milhões de euros para os 49. Nota ainda para Luis Díaz, que surge na 84.ª posição, depois de ter valorizado em 24 milhões de euros (foi o segundo neste particular). Acima pode consultar os 50 mais valiosos e ainda os portugueses e jogadores da Liga bwin.