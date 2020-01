Os melhores marcadores de sempre: Cristiano Ronaldo segue disparado e Puskás ficou para trás

Com o bis no Juvents-Udinese ( 3-1 ) deste domingo, Cristiano Ronaldo chegou aos 712 golos na carreira contabilizando clubes e seleções (apenas equipas principais, pois se acrescentarmos seleções sub-21 e olímpica, ou seja, toda a carreira sénior, os números crescem para 718). Além de perseguir Ali Daei tendo em vista o estatuto de melhor marcador de sempre por seleções, o capitão de Portugal poderá também tornar-se, no futuro, no futebolista com mais golos em toda a história - contando aqui, novamente, equipas principais de clubes e seleções. Veja quem ainda está à frente de CR7, sendo que Ferenc Puskás foi recentemente ultrapassado pelo craque da Juve e Gerd Müller, o Bombardeiro, está no horizonte.