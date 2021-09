Os nomes apontados para suceder a Koeman no Barcelona: há um que surpreende

O lugar de Koeman à frente do Barcelona estava longe de estar assegurado antes do jogo com o Benfica. Porém, depois de uma derrota por 3-0 no Estádio da Luz e de uma exibição muito fraca por parte do clube blaugrana, os alarmes voltaram a tocar. O 'As' afirma que o técnico holandês está cada vez mais perto de sair do clube e lança a lista dos três principais candidatos a ocupar o cargo. Conheça-os aqui. [Créditos: Lusa, Action Images, Instagram]