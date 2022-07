Os números de Gabriel Veron na última época comparados com Pepê e até... Luis Díaz

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

Gabriel Veron foi esta sexta-feira apresentado como reforço do FC Porto para o ataque. O jovem extremo brasileiro, de apenas 19 anos, chega proveniente do Palmeiras por 10.2 milhões de euros, tendo assinado um compromisso contratual com os dragões até 2027. Gabriel Veron chega ao FC Porto para lutar por um lugar no onze de Sérgio Conceição e, como tal, fomos comparar os números do internacional sub-20 pelo Brasil na última temporada aos de dois jogadores que despenharam funções muito semelhantes com o símbolo do Dragão ao peito: Pepê e Luis Díaz. São dados da Comparisonator, empresa especializada em estatísticas no futebol.