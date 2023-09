Não é todos os dias que um clube festeja o seu 130º aniversário e, no caso do FC Porto, esse dia é hoje. Os dragões sopram as velas com inúmeros motivos de orgulho a preencher a sua história, mas, como o próprio presidente dos dragões tem frisado em várias intervenções públicas ao longo dos anos, é o futuro que ocupa as mentes azuis e brancas.