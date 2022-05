Os oito 'reforços' já assegurados pelo Sporting

A direção do Sporting conhece o desejo de Rúben Amorim em contar com mais uma solução ofensiva e, neste momento, já estão a ser estudadas as condições para procurar alternativas no mercado. Em qualquer dos cenários, segundo foi possível apurar, a SAD não deverá entrar em loucuras pois a prioridade continua a ser a aposta nos talentos da Academia e... no equilíbrio das contas. Ainda assim, e feito o primeiro balanço, já há oito 'reforços' assegurados