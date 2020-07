Os onzes prováveis de Sp. Braga e FC Porto para o duelo da última jornada

Este conteúdo é exclusivo para assinantes Record Premium Assine Já Se já é assinante faça login

O Sp. Braga recebe este sábado o FC Porto em duelo da 34.ª e última jornada da Liga NOS com objetivos diferentes para as duas equipas. Ainda com hipóteses de chegar ao 3.º lugar, os bracarenses vão tentar vencer e esperar um desaire do Sporting no dérbi lisboeta. Já o FC Porto, novo campeão nacional, procura a forma para a final da Taça de Portugal, a 1 de agosto, frente ao Benfica. Confira as prováveis escolhas dos técnicos Artur Jorge (Sp. Braga) e Sérgio Conceição (FC Porto) para a partida marcada para as 21h15 no Estádio Municipal de Braga.