Os pontos mais 'caros' da época no Big Five: ninguém custou tanto como Simeone ao At. Madrid

A 'SportingPedia' revelou esta quinta-feira um estudo que mostra os 16 treinadores mais bem pagos da Europa (nos Big-5) relativamente à última temporada, de 2021/22. Destaque para a presença de um português e para o facto de o treinador campeão em Itália, Stefano Pioli ao serviço do AC Milan, ter recebido menos 10x do que o atual líder desta lista, que foi apenas 3.º em Espanha. No estudo que aqui divulgámos são revelados os valores que os mesmos técnicos receberam por cada ponto e vitória conquistada nas ligas domésticas. [Imagens: Reuters e Action Images]