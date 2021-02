O mercado de inverno normalmente costuma ser bem menos agitado do que o de verão, é certo, mas o de 2020/21 arrisca-se a ser um dos menos movimentados dos últimos anos. Não houve até ao momento qualquer grande negócio e a tendência é que assim se mantenha até ao final do dia de hoje. Acima pode consultar as transferências que mais dinheiro movimentaram e ainda aquelas que geram mais expectativa, algumas delas por empréstimo (uma fórmula cada vez mais utilizada nos últimos tempos).